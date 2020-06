IT-Sicherheitskonferenz: Gefahr durch Cyberangriffe steigt

Schwachstellen in Computersystemen stellen Unternehmen, aber auch Staaten, vor wachsende Herausforderungen, haben Experten zu Beginn einer Konferenz für IT-Sicherheit in Bonn gewarnt. „Die Bedrohung für die Sicherheit unserer Daten und unserer digitalen Infrastruktur wächst Jahr um Jahr“, sagte Timotheus Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, zum Auftakt des „Cyber Security Summit“. „Die Hacker arbeiten still, schnell und sie sind brandgefährlich“, warnte er vor rund 180 Teilnehmern des Spitzentreffens aus Wirtschaft und Politik, der EU und der NATO.

Die Telekom zähle täglich bis zu eine Million Attacken auf ihr Netz. „Vor zwei Jahren waren es gerade mal 300.000 pro Tag“, sagt Höttges. Der jüngste Telekom-Report zur Cyber-Kriminalität zeige, dass in diesem Jahr neun von zehn deutsche Firmen Angriffe von außen registriert hätten.

Angesichts dieser Bedrohungen sei es auch wichtig, in Wirtschaft und Politik gemeinsame Wege zu finden, die Attacken und deren enorme, auch wirtschaftlichen Schäden zu verhindern. 2013 hätten sich diese weltweit auf bis zu 575 Mrd. Dollar (459 Mrd. Euro) belaufen, sagte Höttges unter Berufung auf das unabhängige Center for Strategic and International Studies (CSIS).