Jeder kann sensible Daten googeln

Die Hacker von Anonymous Austria haben in den vergangenen Tagen zumindest eines bewiesen: Dass der Umgang mit Daten bei heimischen Behörden große Mängel aufweist. Kein einziger Hack war nötig, um an Polizisten- und Krankenkassen-Datenbanken, Zugangsdaten oder E-Mail-Verkehr aus dem Innenministerium zu gelangen. In den IT-Abteilungen wird nun hastig nach den Lecks gesucht.

von Claudia Zettel