Kaspersky berät Innenministerium bei Cybersicherheit

Expertisen werden auch bei internationalen Firmen eingeholt. Einer der Berater, die hinzugezogen werden, ist der russische Sicherheitsexperte Eugene Kaspersky, der mit seiner Firma Software herstellt, die Systeme schützen soll. Eine konkrete Zusammenarbeit mit Kaspersky, der vor dem Pressetermin bei der Innenministerin zu Gast war, gibt es allerdings noch nicht. “Wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben”, sagt Kaspersky der futurezone.

Mehr will der Unternehmer zur kommerziellen Zusammenarbeit mit den österreichischen Behörden nicht sagen. Zum Stand der Bemühungen in Österreich meint Kaspersky, das Land sei “vergleichsweise gut gerüstet”, auch wenn es - wie überall - Jahrzehnte dauern werde, ein adäquates Sicherheitsmodell aufzubauen. “Das ist ein Wettrüsten und die Arbeit hört niemals auf. Aber in einigen Jahren können wir ein sehr sicheres System aufbauen, das es Angreifern schwer macht”, so Kaspersky.