Marc Elsberg: „Zero ist kein Science-Fiction-Roman“

Bis jetzt eine relativ geringe Rolle. Ich möchte auch das Internet nicht als etwas, das vom Rest der Welt getrennt ist, betrachten. Die Menschen operieren ja nicht ausschließlich über das Internet, da gehen Leute ja auch auf die Straße und tragen Masken. Das Internet ist keine Parallelwelt, sondern Teil unserer Welt. Ich erweitere den Begriff Aktivisten-Kollektive.

In Zero haben sie eine lustige Aktion, in dem sie den Präsidenten mit Drohnen ein wenig kitzeln, aber in Wirklichkeit juckt ihn das nicht wirklich. Das Symbol, das in diesem Augenblick geschaffen ist - der am besten geschützte Mensch der Welt ist angreifbar - das ist ein Statement. Alles, was nach 9/11 passiert ist, wird damit ad absurdum führt.. Aber der Einfluss ist enden wollend, auch wenn sie selbst das z.B. anders sehen.

Manch ein Leser könnte meinen, dass es bei „Zero“ hauptsächlich um das Aktivisten-Kollektiv geht…

Nein, ds geht um Cynthia, eine Frau Anfang/Mitte 40, die irgendwann draufkommt, dass die Science Fiction Geschichten ihrer Jugend schon Realität geworden sind. So wie ganz viele in diesem Alter hat sie das verdrängt, sich nicht damit beschäftigt. Wie aus einem 20-jährigen Tiefschlaf aufgewacht. Zero spielt nur eine Nebenrolle in der Geschichte.

Wenn diese Generation jetzt Ihr Buch liest: Kriegt genau die nicht Angst?

Mag sein. In erster Linie soll sie sich Gedanken darüber machen, wo die Technik hinsteuert. Wahrscheinlich kriegen manche zusätzliche Angst, aber vielleicht beginnen sie sich damit auseinanderzusetzen. Am Ende vom Buch setzt die Cynthia die Technologie ja zu ihrem Nutzen ein. Die Geschichte zeigt schon, dass die Technologie nicht nur böse, sondern auch gute Seiten hat.

Wir müssen die Technik nicht nur verteufeln, sondern das ungleichgewordene Machtverhältnis ins Gleichgewicht bringen und nutzenstiftend für möglichst viele Menschen einbringen können.