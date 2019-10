„Mark Zuckerberg befürwortet Donald Trump als Präsidenten“

Politiker dürfen lügen

Was meint Warren damit und wie kommt sie auf sowas? Facebook hatte vor kurzem angekündigt, Äußerungen von Politikern grundsätzlich auch dann auf der Plattform lassen, wenn sie gegen die Inhalte-Regeln des Online-Netzwerks verstoßen. Die schon seit Jahren geltende Ausnahme für Beiträge mit Nachrichtenwert gilt künftig für alle Aussagen von Politikern. Damit dürfen Politiker auf Facebook praktisch schreiben, was sie wollen - und gerade Donald Trumps Wahlkampfteam war in der Vergangenheit bereits damit aufgefallen, mit derartigen Inhalten zu werben.

Die Seiten factcheck.org und Politifact hatten erst unlängst Anschuldigungen, die vom Trump Team via Facebook verbreitet worden waren, als falsch entlarvt. Die Werbeanzeige mit den falschen Informationen wurde von Facebook jedoch zugelassen. Werbeanzeigen sind laut Facebook allerdings - eigentlich - von der „Alles sagen, was man will“-Policy ausgenommen. Gleichzeitig gibt es für Werbungen von Politikern aber keine Faktenchecks.

Facebook will sich "nicht einmischen"

So konnte auch das Posting von Elizabeth Warrens Wahlkampfteam über Mark Zuckerberg und Donald Trump auf Facebook gelangen, auch wenn es den Gründer persönlich betraf. Facebook rechtfertigte seinen Entschluss dieser gängigen Praxis daraufhin damit, dass es nicht im Interesse eines Staates sein könne, dass ein Unternehmen sich in einen Wahlkampf einmische. So allerdings, kommen unzensiert Desinformation und gezielte Lügen zu den US-Bürgern und genau dies kritisiert Warren mit ihrer ungewöhnlichen Aktion.