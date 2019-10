Trump darf auf Facebook lügen, aber nicht fluchen

Trumps Wahlkampfteam hat 1 Million Euro für Facebook Werbung bezahlt. Das wurde in Zuge der Impeachment-Untersuchung des US-Präsidenten bekannt. Eine dieser Werbeanzeigen hatte in Bezug auf den Präsidentschaftsanwärter und ehemaligen Vizepräsidenten der USA, Joe Biden, die Phrase "Son of a b*tch" verwendet. Da diese Aussage gegen die Werberichtlinien von Facebook verstoßen hatte, wurde sie von der Social Media Plattform entfernt.