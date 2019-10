Audio-Leak: Zuckerberg will gegen Zerschlagung von Tech-Firmen kämpfen

Im laufenden Wahlkampf um die US-Präsidentschaft wurden die Tech-Giganten Facebook, Google und Amazon Teil der politischen Debatte. Elizabeth Warren, die für die Demokraten kandidieren möchte, kündigte die Zerschlagung großer Tech-Firmen an, wenn sie die Wahl gewinne. Warren will damit gegen den zunehmenden Einfluss der Unternehmen vorgehen.

Zuckerberg will vor Gericht

Facebook-CEO Mark Zuckerberg äußerte sich dazu in einer Mitarbeiterversammlung: "Wenn jemand versucht, mit etwas so Existenziellen zu drohen, dann steigt man in den Ring und kämpft." The Verge veröffentlichte das Transkript und Audio-Aufnahmen der Sitzung. Zuckerberg sagt darin zudem, wenn Warren gewählt würde, müsse Facebook gegen die Zerschlagung des Unternehmens vor Gericht gehen. Das Verfahren würde man zwar gewinnen, sagt Zuckerberg optimistisch, für Facebook wäre es trotzdem schlecht, gegen die eigene Regierung zu klagen ("And does that still suck for us? Yeah.").