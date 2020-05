"Meine Abgeordneten" fordert staatliche Unterstützung

Die Transparenzplattform "Meine Abgeordneten" fordert die Finanzierung durch die öffentliche Hand. Seit ihrer Gründung vor zwei Jahren verzeichnete die Internetplattform 400.000 Besuche, die einzelnen Seiten wurden mehr als 1,7 Millionen Mal abgerufen. "Wir sind der Auffassung, dass wir eine Aufgabe erfüllen, die eigentlich eine öffentliche ist", sagte Heide Schmidt am Montag.

Bisher hat sich die Plattform, die Informationen über Abgeordnete und Regierungsmitglieder zur Verfügung stellt, durch private Spenden finanziert. Bei einer Pressekonferenz forderte der Eigentümerverein Respekt.net nun von der Politik, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Etwa 120.000 Euro pro Jahr würden benötigt, um die Plattform weiterzuentwickeln und aktuell zu halten. "So ein kleiner Verein wie Respekt.net ist auf Dauer an die Grenzen seiner Möglichkeiten gestoßen", sagte der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler. Er schlug ein "Private Public Partnership"-Modell vor, bei dem etwa 80 Prozent vom Staat und 20 Prozent durch Private zur Verfügung gestellt werden. Vergangene Woche wurden Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ( SPÖ) und die Klubobleute der Parlamentsparteien um Unterstützung gebeten.