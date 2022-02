Werbe-SMS von Mjam verärgern Nutzer

Der Essenszustelldienst versandte an Kund*innen Werbung per SMS. Ob das zulässig ist, ist fraglich.

Der populäre Essenszustelldienst Mjam sorgte am Mittwoch für Aufregung mit einer SMS, die an zahlreiche Kund*innen geschickt wurde, wie der futurezone von mehreren Leser*innen gemeldet wurde. In der Nachricht wird der Mjam-eigene Online-Supermarkt Mjam Market mit einem Gutschein beworben.