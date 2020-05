Mobilfunker: "Netzneutralität heißt Flat-Fees abschaffen"

In Österreich sei das etwa die Exklusivpartnerschaft von Drei und Spotify, die das Streamen von Musiktiteln vorsieht, ohne dass der anfallende Datenverbrauch vom mobilen Datenvolumen abgebucht wird. „Solche Dinge passieren auch in der Schweiz, alle drei Mobilfunkanbieter gehen dort so vor. Orange hat sich z.B. mit TV-Anbietern zusammengetan“, so Schlauri. Das führe dazu, dass größere Anbieter bevorzugt werden und kleinere Anbieter Schwierigkeiten haben, in den Markt reinzukommen, sagt Schlauri.

Die Juristin Barbara van Schewick von der Stanford Law School bekräftigt diese These. „Firmen wie Facebook sind alle von Menschen gegründet worden, die am Anfang praktisch kein Kapital hatten. Auch Kickstarter oder Dropbox sind von Leuten ohne Geld gestartet worden. Sie sagen ganz klar: Hätten wir für die Bevorzugung unserer Inhalte zahlen müssen, gäbe es uns jetzt nicht“, erzählt van Schewick.

Drei-Geschäftsführer Jan Trionow rechtfertigt die Entscheidung von Drei folgendermaßen: „Wir haben das Angebot mit Spotify nicht gestartet, um die Freiheit des Internets zu gefährden, sondern um im Wettbewerb besser abzuschneiden. Es ist für uns eine Möglichkeit, uns von den Mitbewerbern zu differenzieren. Gibt es eine übertriebene Regulierung des Marktes, wird es zu einem weiteren Abfall von Wettbewerb kommen“, so Trionow.