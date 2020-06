Netzaktivist Appelbaum will Henri-Nannen-Preis nicht

"„Ich lehne es ab, den Namen zu tragen und den Kopf eines Mannes zu präsentieren, der Propaganda für die Nazis gemacht hat“", sagte Appelbaum am Freitagabend bei seiner Rede zur Eröffnung des Festivals „Theater der Welt“ in Mannheim. Seine Ehrung durch die Jury stellte der amerikanische Internet-Aktivist und Vertraute von NSA-Enthüller Edward Snowden nicht infrage. „Ich weise das Votum der Jury nicht zurück“, sagte er. Appelbaum war vor einer Woche in Hamburg in der Kategorie Investigation ausgezeichnet worden.

„Wenn Jacob Appelbaum dies tun will, so müssen wir das respektieren“, sagte der frühere Chefredakteur des „Stern“ und Mitinitiator des Henri-Nannen-Preises, Thomas Osterkorn, zu der Ankündigung des Preisträgers. Allerdings sei es allgemein bekannt und vielfach beschrieben, dass Henri Nannen Ende des Zweiten Weltkriegs Mitglied einer Kriegsberichterstatter-Kompanie der Luftwaffe war. „Er hat daraus auch keinen Hehl gemacht und später mehrfach bedauert, was er damals an Propagandazeug geschrieben hatte“, erklärte Osterkorn, der auch der Jury angehörte.

Der „Stern“ habe sich unter Nannens Führung intensiv mit der Nazi-Vergangenheit und den Verbrechen auseinandergesetzt. Nannen sei zudem einer der prominentesten Unterstützer von Willy Brandts Friedens- und Aussöhnungspolitik mit dem Osten gewesen. „ Henri Nannen auf seine Aktivität in der Nazizeit zu reduzieren, ist also nicht angemessen“, betonte Osterkorn.