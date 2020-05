Netzneutralität: "Gefahr eines schmutzigen Kompromisses"

Die Netzneutralität, also die Gleichbehandlung aller Daten und Dienste im Netz, steht in Europa auf der Kippe. In der EU müssen sich die die Mitgliedstaaten, die Kommission und das Parlament auf eine gemeinsame Position einigen. Die EU-Länder haben in ihrem jüngsten Positionspapier allerdings den Begriff „ Netzneutralität“ gänzlich gestrichen. Den Providern wird stattdessen sogar explizit die Möglichkeit eingeräumt, Spezialdienste anzubieten und Filter zu installieren, wie der "Spiegel" berichtete.

Die EU-Parlamentarier, die sich für die Erhaltung des offenen Internets einsetzen, sind erzürnt. „Im Moment wäre eine Verschiebung die beste Lösung“, erklärte der Grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon am Freitag zu der Causa. Die Parlamentarier hoffen, dass die nächste Ratspräsidentschaft nach Lettland eher zu einem Kompromiss bereit sein wird.