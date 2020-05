Handy-Tarife steigen, aber nur wenige wechseln Anbieter

Fast 60 Prozent der Befragten gaben als Begründung für ihren Verbleib beim Mobilfunkanbieter an, dass sie keine günstigere Alternative gefunden hätte. Für 35,7 Prozent war die Preissteigerung nicht hoch genug für einen Wechsel des Anbieters, 16,1 Prozent verzichteten wegen hoher Wechselkosten auf einen Umstieg und weiteren 16,1 Prozent war die Portierung der Rufnummer zu kompliziert.

„Natürlich gibt es hier Wechselhürden. Die Portierungskosten der Rufnummer, der Übertragungsprozess, das Aktivierungsentgelt. Es ist ein Aufwand, den Betreiber zu wechseln“, so Gungl. Die RTR werde sich die Portierungskosten sowie die Kundenbindungsprogramme der Mobilfunkbetreiber genauer ansehen. „Vieles davon ist intransparent“, so Gungl. Die RTR möchte hier regulierend eingreifen und die Rahmenbedingungen ändern, um Wechselbarrieren zu reduzieren.

Die Wechselhürden zu reduzieren, ist laut Gungl sehr wichtig. Denn durch den Start diverser neuer Mobilfunkanbieter, die kein eigenes Netz betreiben (MVNO), kam wieder Bewegung in den Mobilfunkmarkt. Mit UPC und HoT gibt es bereits seit längerem zwei starke, neue Anbieter am Markt, mit Tele2 und Spusu kommen im Juni noch zwei weitere hinzu. „Das wirkt sich positiv für die Endkunden aus“, so Gungl, der zugleich kritisierte, dass bei der Drei-Orange-Fusion eine Frist gefehlt habe, in der festgelegt wird, in welchem Zeitfenster neue Anbieter auf den Markt kommen sollen.