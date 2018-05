Neue Facebook-Werbeanzeigen von russischen Propagandisten veröffentlicht

Bei den US-Wahlen im Jahr 2016 gab es massive Interventionen aus Russland, wie wir seit geraumer Zeit wissen. Im Herbst 2017 hat der US-Senat auch erstmals Werbesujets veröffentlicht, die die versuchte Einflussnahme auf die Wahlen aufgezeigt haben. Nun veröffentlichen auch die Demokraten 3000 Werbeanzeigen, die auf Facebook ausgespielt worden waren und von einer Pro-Kremlin-Gruppe gekauft worden waren.

Veränderte Taktik

Von diesen Werbeanzeigen wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt nur rund 50 veröffentlicht. Laut der „Wall Street Journal" zeigen sie sehr deutlich, was für Taktiken die Gruppe angewandt hat, um die Spannungen zwischen den einzelnen Gruppierungen in den USA deutlich zu erhöhen. Während die Pro-Kremlin-Aktivisten am Anfang Werbeflächen gekauft hatten, die möglichst breit gestreut waren und viele zu Gesicht bekommen sollten, hat sich die Taktik im Laufe der Zeit komplett geändert, schreibt die Zeitung.