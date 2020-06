Nordkorea kritisiert US-Sanktionen scharf

Nordkorea hat die neuen US-Sanktionen wegen des Hackerangriffs auf das Filmstudio Sony Pictures scharf kritisiert. Mit den Strafmaßnahmen setzten die USA ihre feindliche und repressive Politik fort, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang laut der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Nordkorea werde sich aber dadurch nicht in die Knie zwingen lassen.