NSA-Affäre: "Minister zur Verschwiegenheit verpflichtet"

„Spionagetätigkeiten der NSA oder anderer Dienste, die sich auf Österreich erstrecken, entziehen sich in Wahrheit der Kontrollierbarkeit“, so Funk. In Bezug auf die Forderung der Opposition, dass sich die Präsidiale des Nationalrats einschalten soll, meinte er, „ich wüsste nicht, in welche Richtung das gehen soll“. Das Parlament habe zwar die Möglichkeit, den Minister vor den Ausschuss zu laden, dieser könne sich aber wiederum auf die Verschwiegenheitspflicht berufen.

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ( SPÖ) hatte angekündigt, das Thema in der nächsten geplanten Sitzung der Präsidiale am 12. Dezember zu besprechen und vor Weihnachten mit den Sicherheitssprechern der Parlamentsfraktionen darüber zu sprechen. Der Vorsitzende des Landesverteidigungsausschusses, Mario Kunasek ( FPÖ), hatte kritisiert, dass Klug „nicht einmal einen Grund“ genannt hatte, warum er die Auskunft verweigerte.