NSA hat täglich fast 200 Millionen SMS ausgewertet

Wie die britische Zeitung "The Guardian" und der Sender Channel 4 News am Donnerstag berichteten soll der US-Geheimdienst NSA fast 200 Millionen SMS pro Tag von Handynutzern in aller Welt abgeschöpft haben. Großbritanniens Geheimdienst habe ebenfalls Zugriff auf die gesammelten Metadaten von britischen Staatsbürgern bekommen. Inhalte der Textnachrichten wurden laut den Berichten, die sich auf interne NSA-Dokumente berufen, nicht ausgespäht.

Der Name des geheimen Spähinstruments lautet demnach " Dishfire", gesammelt wurde mithilfe des Überwachungsprogramms "so ziemlich alles, was möglich ist". Die Sicherheitsbehörden machten sich dabei angeblich automatisierte Textnachrichten wie SMS-Hinweise über verpasste Anrufe oder internationale Roaming-Gebühren zunutze. Auch Textnachrichten von Banken an ihre Kunden wurden den Berichten zufolge ausgewertet, um an Kreditkartennummern zu gelangen.