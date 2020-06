NSA infiltriert Systeme chinesischer Ministrien und Huawei

Kurz vor einem Treffen zwischen US-Präsident Barack Obama und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping sind NSA-Spionageoperationen gegen China enthüllt worden. Der US-Geheimdienst NSA forschte nach einem Bericht des deutschen Magazins "Der Spiegel" die chinesische Staatsführung sowie chinesische Banken und Telekommunikationsunternehmen aus.

Zu den Zielen zählten der ehemalige Staatspräsident Hu Jintao, das Außen- und das Handelsministerium in Peking, der Zoll sowie der Huawei-Konzern, schreibt das Nachrichtenmagazin in seiner neuen Ausgabe. Das gehe aus Unterlagen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters und Spionageenthüllers Edward Snowden hervor, die man habe einsehen können. Auch die " New York Times" berichtete unter Berufung auf Snowden über die Spionageaktivitäten.