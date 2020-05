Obama unter Druck: Experten fordern NSA-Reform

Die von US-Präsident Barack Obama eingesetzte Expertenkommission zur Überprüfung der Geheimdienste hat in ihrem Abschlussbericht weitreichende Reformen der umstrittenen Überwachungsprogramme gefordert. In dem am Mittwoch vom Weißen Haus in Washington veröffentlichten Bericht mahnen die Experten eine Begrenzung der Datensammelei sowie eine stärkere Zusammenarbeit mit verbündeten Staaten an. Die National Security Agency ( NSA) müsse aber „robuste“ geheimdienstliche Fähigkeiten behalten.



Obama hatte die mit Geheimdienst- und Datenschutzexperten besetzte Kommission nach der weltweiten Empörung über die Spähaktivitäten der NSA eingesetzt. Das fünfköpfige Gremium hatte dem Präsidenten seinen Bericht mit insgesamt 46 nicht bindenden Empfehlungen vergangenen Freitag vorgelegt. Die eigentlich für Jänner geplante Veröffentlichung zog das Weiße Haus am Mittwoch wegen „unvollständiger und unzutreffender“ Medienberichte über den Inhalt vor.