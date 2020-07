Österreich setzt sich für EU-Datenschutz ein

Die Zukunft des Datenschutzes steht auf dem Spiel. Die in den letzten Ratsberatungen vorgenommen „Verwässerungen“ der EU-Datenschutzreform sind derart weitreichend, dass sie das Datenschutzrecht, so wie wir es heute kennen, beerdigen. Österreich erhebt in allen wesentlichen Punkten Einspruch.

Wie ein der futurezone vorliegendes Ratsdokument (PDF) zeigt, hat Österreich sich nämlich in allen entscheidenden Fragen widersetzt. Wie berichtet werden grundlegende Prinzipien wie die Datensparsamkeit und die Zweckbindung entsprechend des aktuellen Verhandlungsstands zur Unkenntlichkeit aufgeweicht. Auch verabschiedet sich die Reform von ihrem Hauptziel, die Bürger und Verbraucher zu schützen. Stattdessen ermöglicht sie dubiose, derzeit illegale Geschäftsmodelle. Eine Abstimmung darüber soll am 13. März stattfinden.