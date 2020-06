Österreich tritt NATO-Cyber-Abwehr bei

Bisher beteiligten sich an dem Kooperationszentrum (Cyber Defense Center of Excellence - CCD COE) ausschließlich Mitgliedsländer der NATO. Über eine Beteiligung verhandelt laut einer Meldung der baltischen Nachrichtenagentur BNS auch Finnland. BNS brachte als erstes internationales Medium die Nachricht über Österreichs Beitritt. Schweden und die Schweiz erwägen laut einem Sprecher des Verteidigungsministeriums in Wien ebenfalls, sich an der Kooperation zu beteiligen.