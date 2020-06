Offene Daten: Verwaltung im Wandel

futurezone: Die für die Digitale Agenda zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes, hat im vergangenen Dezember ein klares Bekenntnis zur Öffnung von Verwaltungsdaten abgelegt. Welche Rolle spielen offene Daten auf europäischer Ebene?

Ton Zijlstra: Die EU-Kommission verspricht sich von offenen Daten einen gewaltigen wirtschaftlichen Effekt und geht davon aus, dass sie zu neuem Wachstum, neuen Jobs und neuen wirtschaftlichen Aktivitäten führen werden. Die EU-Kommission gibt die Richtung vor. Aber es sind die Mitgliedsstaaten die letztlich entscheiden, welche Schritte tatsächlich gemacht werden.

Welche Entwicklungen und Herausforderungen sehen Sie? Welche Rolle spielen kulturelle Unterschiede?

In Europa gibt es sehr unterschiedliche geschichtliche Bedingungen für Informationsfreiheit und Wiederverwendung. Auch die Diskussion über offene Daten findet in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich statt. Schweden hat etwa ein 200 Jahre altes Informationsfreiheitsgesetz. Die Frage, ob Daten verfügbar gemacht werden können, ist also dort seit geraumer Zeit beantwortet. Spanien hat zwar ein Wiederverwendungsgesetz aber kein Informationsfreiheitsgesetz. Die von der Verwaltung publizierten Daten dürfen also wiederverwendet werden. Es gibt allerdings kein Recht darauf, dass die Verwaltung Daten publiziert. In Deutschland wird im Zusammenhang mit offenen Daten vor allem über Datenschutz diskutiert. In Frankreich spielt der Wert der Daten eine große Rolle. In den Niederlanden war die Diskussion von Transparenz und Open Government geprägt und verschiebt sich jetzt in Richtung wirtschaftlicher Auswirkungen. In Osteuropa dienen die Informationsfreiheitsgesetze als Vehikel für die Wiederverwendung. Die Praxis ist aber meist nicht so ambitioniert, wie es das Gesetz schon vorschreibt. Es gibt also große Unterschiede. Das gibt uns aber auch die Möglichkeit zu experimentieren und aus unterschiedlichen Erfahrungen zu lernen.

Viele Initiativen in Europa beginnen lokal und gehen von der Community aus. Warum kommen solche Impulse nicht aus der Administration selbst?

Politik und Verwaltung laufen der Realität immer ein bisschen hinterher. Das ist wahrscheinlich in allen Bereichen so. Wir haben es bei offenen Daten mit einem neuen Gebiet zu tun. Wir wissen nicht, wie Open Government Data und die damit verbundenen Möglichkeiten gut organisiert werden können. Wir müssen experimentieren. Die Verwaltung ist überlicherweise nicht der Ort, an dem experimentiert wird. Das erwarten wir als Bürger auch nicht. Grasswurzel-Aktivitäten und Bottum-up-Inititativen eigenen sich sehr gut, um einen Raum für Experimente zu schaffen. Diese Experimente verhelfen uns zu Beispielen, mit denen wir andere überzeugen können, auch einen kleinen Schritt zu machen. Gleichzeitig gibt es aber auch Druck von oben, etwa über die EU-Direktive zur Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Direktive) und Informationsfreiheitsgesetze. Die geben aber nur den Rahmen vor. Um ihn umzusetzen, brauchen wir Bottom-up-Initiativen, auch in der Verwaltung. Wenn etwa eine kleine Abteilung sagt, wir publizieren jetzt erstmal fünf Datensätze und sehen was passiert.

Sie haben die Verwaltung mit der Medien- und Unterhaltungsindustrie verglichen...

Ich sehe Open Data als eine weitere Erscheinungsform digitaler disruptiver Prozesse, die andere Bereiche schon durchlebt haben. Unsere Verwaltung ist heute noch nach den Effizienzkriterien des vergangenen Jahrhunderts organisiert. Die Zentralisierung war in einer nicht vernetzten Gesellschaft eine billige logistische Lösung, um effektiv zu agieren. Auf eine vernetzte Gesellschaft trifft das nicht mehr zu. Wir sehen jetzt, dass die Verwaltung wenig flexibel und träge ist und wissen, dass es bessere Möglichkeiten der Organisation gibt. Das bringt eine Disruptionswelle, die die Musikindustrie und die Verleger bereits zu spüren bekommen haben. Sie mussten feststellen, dass sie nicht mehr relevant sind. Die gleiche Gefahr droht der Verwaltung. Wir müssen aber einen Weg finden, damit die Verwaltungsinstitutionen relevant bleiben. Sonst landen wir im Chaos. Wir befinden uns in einer Phase der Transformation und müssen dafür sorgen, dass sich die Strukturen der Verwaltung wandeln.