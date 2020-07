Offenes Datenportal des Bundes: Best of Beta

Ziel: Open Government Data sollten sich aus Primärquellen speisen. Dies schließt die ursprünglichen Quelldokumente ein.

Data.gv.at: Besonders bei den originär dem Bund stammenden Datensätzen, wird nicht bis zu den eigentlichen Quellen "vorgearbeitet". So stellt etwa ein bloßer Link auf die, in HTML-Seiten der von der Statistik Austria redaktionell verarbeiten Daten, keine Bemühung in Richtung der Primärquellen dar. Die Daten sind in vielen Fällen in HTML-Dateien "gefangen" - dies entspricht im übrigen auch nicht dem fünften Prinzip der Maschinenlesbarkeit.