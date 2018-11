Plattform sammelt Online-Unterschriften für Kickls Rücktritt

Dabei geht es nicht nur um den BVT-Skandal selbst, schreibt die NGO in einer Presseaussendung, sondern um diverse „Verfehlungen Herbert Kickls und Skandale aus dem Innenministerium“. Der FPÖ-Politiker habe der Sicherheit und der Demokratie in diesem Land enormen Schaden zugefügt, heißt es in einer Aussendung. Genannt werden unter anderem die „Maßnahmen zur Massenüberwachung“, sowie „Rekrutierung der Polizei in rechtsextremen Medien, massive Geldverschwendung für ein paar Polizeipferde oder digitale Hausdurchsuchungen bei Asylwerbern“.