Polizei: 30.000 Euro für Nachwuchs-Suche im Netz

Keine direkten Zahlungen

Problematisch ist die Ausspielung einer derartigen Werbe-Anzeige in einem entsprechenden Forum trotzdem, weil diese Plattform mit dem Vergewaltigungsinhalt dafür vom Werbenetzwerk Geld bekommt. Pro ausgespielter Werbung zahlt das Werbenetzwerk dem Seitenbetreiber eine Summe. Die Aussage des BMI, dass es „keinerlei Zahlungen“ an 4Chan gegeben habe, stimmt somit nur mit dem Zusatz, dass es keinerlei *direkte* Zahlungen an die Troll-Plattform gegeben hat.



„Das BMI wirbt nicht auf 4chan.org. Das BMI wirbt nur auf Webseiten und auf Youtube mit ausgeschlossenen Inhalten“, präzisiert Pölzl. Sensible Inhalte, die ausgeschlossen werden, würden dabei „sehr sorgfältig“ definiert, heißt es. Als Beispiele nennt das BMI hier: Konflikte, Katastrophen, sensible soziale Themen, obszöne oder grobe Ausdrucksweise, sexuell anzügliche, aufsehenerregende und schockierende Inhalte. „Es kann jedoch vorkommen, dass nicht alle entsprechenden Inhalte vom Ausschluss erfasst werden.“

Hohes Budget

Mit 30.000 Euro Budget im Jahr 2017 ist das Recruiting der Polizei im Netz äußerst hoch dotiert. Andere Ministerien gaben gegenüber der futurezone an, für " Targeted Advertising" rund 7000 Euro pro Jahr an Budget verwendet zu haben. Doch auch in Medien wirbt die Polizei um Nachwuchs: Erst vor ein Tagen berichtete etwa das „Profil“, dass das Innenministerium in der rechten Zeitung „Wochenblick“ seit dem Amtsantritt von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) rund 19.000 Euro inseriert hatte, um damit neue Polizeischüler zu rekrutieren.