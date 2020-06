PRISM: Deutscher Innenminister bezeichnet USA als maßlos

Die von der deutschen Bundesregierung erwünschten Informationen seien „bis heute unzureichend“, sagte der CDU-Politiker im Gespräch mit dem deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ laut einer Vorabmeldung von Samstag.

„Wenn zwei Drittel dessen, was Edward Snowden vorträgt oder was unter Berufung auf ihn als Quelle vorgetragen wird, stimmen, dann komme ich zu dem Schluss: Die USA handeln ohne Maß.“ Den Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Barack Obama im Mai verbindet der Innenminister mit geringen Hoffnungen: „Meine Erwartungen an einen Erfolg weiterer Gespräche sind niedrig.“ Ein No-Spy-Abkommen werde es „nach allem, was ich höre“, nicht geben.