Russland will Internetblogs stärker kontrollieren

Die vom Parlament in Moskau beschlossene Verordnung sieht unter anderem vor, dass Blogger sich registrieren lassen müssen und keine Informationen über das Privatleben anderer mehr verbreiten dürfen. Bürgerrechtler kritisierten die Initiative. "Das ist ein weiterer Meilenstein zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Russland", teilte die Organisation Human Rights Watch (HRW) am Donnerstag mit.

Der Chef des Menschenrechtsrates im Kreml, Michail Fedotow, forderte Präsident Wladimir Putin auf, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Die Initiative widerspreche den "Realitäten des modernen Internets". So seien viele in Russland populäre Seiten im Ausland registriert.