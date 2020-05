Sascha Lobo: USA töten auf Basis von Datenanalysen

Die vielzitierte Sharing-Economy sieht Lobo ebenfalls als Teil des Plattform-Kapitalismus. Hier sieht Lobo den Faktor Arbeit als kritischen Punkt. Erst wenn Sharing-Plattformen Arbeit vermitteln, wird es für den Überwachungs-Kritiker brenzlig. "Bei Uber etwa, drücken Amateure mit ihrer Artbeitsleistung die Preise der Profis. Bei Car2Go ist das nicht der Fall, hier wird nur das Auto gestellt”, sagt Lobo. Weitere Zeichen des Plattform-Kapitalismus hat Lobo ebenfalls bereits definiert. So hat sich die Aufmerksamkeit der Kunden von Hardware über Software zur Vernetzung hin verschoben. “ Android-Handys sehen alle gleich aus. Es geht den Kunden um die vernetzte Software. In Zukunft könnten etwa auch Autos nach dem Software-Ökosystem ausgewählt werden”, so Lobo. Hand in Hand damit geht die Entwicklung vom Produkt zur Dienstleistung. Im Internet werd versucht, alles auf Services auszulegen. Wo früher Computerspiele verkauft wurden, werden heute beispielsweise In-Game-Käufe als Geschäftsmodell angewandt.

“Der Einsatz von Überwachung und Kontrolle vervollständigt diese Entwicklung. Schon heute messen Autos, wie die Menschen fahren und Zahnbürsten, wie gut sie ihre Zähne reinigen. Das kann sich in Zukunft auf Versicherungsprämien auswirken”, so Lobo. Die Grenzen dessen, was erfasst wird, sind dabei fließend. “In den USA gibt es eine Plattform, auf der Geschlechtskrankheiten erfasst, verifiziert und geteilt werden können. Apples neue Uhr misst Temperatur, Puls und Sauerstoffgehalt des Bluts und der Konzern hat bereits weitere medizinische Sensoren - etwa zur Blutzuckermessung - angekündigt. Gesundheitsdaten sind also das nächste Ziel der Wirtschaft”, so Lobo.

Wenn der Datensammelwut kein Riegel vorgeschoben wird, werde bald alles, was technisch machbar ist, erfasst, erklärt Lobo: “Nur ein gesellschaftlicher Nachdenkprozess kann hier helfen. Wir müssen auf europäischer Ebene eine Ethik der Vernetzung entwickeln, auf Basis derer wwir analysieren können, was passiert und was wir wollen. Erst dann macht es Sinn, entsprechende Gesetze zu formulieren, die die Richtung vorgeben”.