Snowden: kein Asyl in Deutschland - Befragung in Moskau?

Bei der Aufklärung der NSA-Spionageaffäre will der deutsche Geheimdienstkontrollausschuss vorerst auf eine Befragung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden in Deutschland verzichten. Dies teilte der Vorsitzende des parlamentarischen Gremiums, Thomas Oppermann, am Mittwoch in Berlin mit. Innenminister Hans-Peter Friedrich betonte, dass es kein Asyl für Snowden geben werde.

EU-Justizkommissarin Viviane Reding sprach sich unterdessen für einen europäischen Geheimdienst aus. Eine Sprecherin von Reding erklärte am Mittwoch in Brüssel, Europa müsse in diesem Bereich der Geheimdienste gestärkt werden, um genauso stark dazustehen wie die amerikanischen Partner. Die EU brauche ein Gegengewicht zum US-Geheimdienst NSA und bis 2020 sollte es einen solchen europäischen Nachrichtendienst geben.