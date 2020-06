Snowden: Paris-Anschlag trotz Massenüberwachung möglich

Nach dem Anschlag in Boston, bei dem drei Menschen getötet und 264 weitere verletzt wurden, habe er zu einem Kollegen beim US-Geheimdienst NSA gesagt: "'Ich wette, dass wir wussten, wer diese Leute waren, dass wir etwas über sie hatten.' Und später fanden wir heraus, dass das stimmte", sagte Snowden. "Das Problem mit der Massenüberwachung ist, dass wir die Menschen unter zu vielen Daten begraben".

Snowden hatte im Juni 2013 die umfassenden Überwachungsprogramme des US-Geheimdienstes NSA ans Licht gebracht. Weil ihm in seiner Heimat eine Haftstrafe droht, lebt er im russischen Exil. In Paris hatten vor zwei Wochen Islamisten die Satirezeitung "Charlie Hebdo", eine Polizistin und einen jüdischen Supermarkt angegriffen. Insgesamt töteten sie 17 Menschen. Die Anschläge lösten auch in Deutschland Rufe nach einer Verschärfung der Gesetze aus, etwa durch die Einführung der Vorratsdatenspeicherung.