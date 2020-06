Snowden-Vertraute Poitras: Sichere Arbeit von Berlin aus

Die Snowden-Vertraute Laura Poitras ist froh, dass sie Berlin zum Basislager für ihre Arbeit an den NSA-Enthüllungen gemacht hat. "Ich habe mich sicherer gefühlt, als wenn ich in den USA gearbeitet hätte", sagte Poitras der Nachrichtenagentur dpa. Sie lebte bereits in Berlin, als der NSA-Enthüller Edward Snowden zum ersten Mal mit ihr Kontakt aufnahm.