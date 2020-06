Snowden würde weiterhin nach Deutschland kommen

Kommende Woche soll Snowden mit dem Stuttgarter Friedenspreis ausgezeichnet werden. Der Preis wird von der Bügerrechtsgruppe „Die AnStifter“ vergeben und ist mit 5000 Euro dotiert. Snowden soll per Video live aus Russland zur Preisverleihung am 23. November zugeschaltet werden, wie die Bürgerinitiative am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Der ehemalige NSA-Mitarbeiter habe sich um Demokratie und Rechtsstaat verdient gemacht, heißt es in der Begründung. Auch Unterstützer von Snowden wurden bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter sein deutscher Anwalt Wolfgang Kaleck und die Journalisten, die maßgeblich an den Enthüllungen arbeiteten.