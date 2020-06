So zwitschert Österreichs Polit-Twitteria

Worüber gezwitschert wird

Laut der Studie gibt es ganz klar Themen mit einer gewissen Twitteraffinität und Themen aus der Innenpolitik, die auf Twitter so gut wie keine Rolle spielen. Vor allem kurzlebige Themen und aktuelle, teils sensationelle Ereignisse stoßen auf Twitter auf größere Aufmerksamkeit. So waren etwa die Occupy-Austria-Demo und die Aktionen gegen den WKR-Ball im Januar stark präsent. Besonders ausufernde Diskussionen verursachte auch die Affäre rund um Niko Pelinka als möglicher Büroleiter des ORF-Generaldirektors Alexander Wrabetz. Derlei Themen wurden zwar auch in den klassischen Medien aufgegriffen, dort aber nur als “ein Thema von vielen” geführt.

Doch es gibt auch umgekehrte Fälle: So war etwa das Thema Finanzkrise in Österreich bzw. das Sparpaket auf Twitter eher unterrepräsentiert, während es in Printmedien und Fernsehen lange die Schlagzeilen dominierte.

Auch politischen Aktivismus findet man in der heimsichen Twitteria. Viele der Mitglieder im Aktivisten-Netzwerk sind noch der #unibrennt-Bewegung aus dem Jahr 2009 zuzurechnen, andere engagieren sich im Bereich Bildungspolitik. Der am meisten adressierte Nutzer in dem Cluster ist der pseudonym geführte Account @porrporr - über ihn werden sehr viele Nachrichten weitergetragen bzw. auch viele Debatten geführt.

Generell gilt: Ob ein politisches Thema auch auf Twitter Thema ist, variiert von Tag zu Tag. Ähnlich wie in traditionellen Medien gibt es für bestimmte Themenkomplexe sozusagen Hoch- oder auch Nebensaison. Langatmige Themen sind auf Twitter eher unterrepräsentiert.

Neue Nähe

“Die aus der Studie gewonnenen Erkenntnisse können vor allem jenen Leuten nützlich sein, die noch mit Twitter beginnen wollen. Man kann daraus ablesen, wie man am besten twittert, aber auch, wer schon da ist, wem man folgen kann”, so Ausserhofer und Maireder. Die Ergebnisse zeigen aus Sicht der Studienautoren zwei wesentliche Punkte: Welche Koordinationsprozesse es zwischen den politischen Akteuren gebe, aber auch wie die Kommunikation nach Außen hin sei und dass dies offenbar sehr gut funktioniere. Auf Twitter erhalten die Bürger die Möglichkeit, näher an die Akteure heranzutreten. “Neue Technologien bieten die Chance, in direkten Austausch zu treten, was früher nicht in der Form möglich war.”