Spar wirft Behörde Einsatz von Spionage-Software vor

Der Spar-Konzern erhebt schwere Vorwürfe gegen die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB): Diese habe bei der jüngsten Hausdurchsuchung am 19. August in der Regionalzentrale in Maria Saal in Kärnten eine Spionage-Software eingesetzt, die das FBI entwickelt habe und in Österreich nicht einmal bei Gewaltverbrechen verwendet werden dürfe, sagte Spar-Vorstandschef Gerhard Drexel im Interview mit den Salzburger Nachrichten. Die BWB ermittelt wegen des Verdachts von Preisabsprachen zwischen Spar und seinen Lieferanten.

Die Firmen-Firewall hat laut Spar-Chef die Schadsoftware bemerkt. In einer Telefonkonferenz mit der Bundeswettbewerbsbehörde, die auch protokolliert wurde, hätten Beamte des Bundeskriminalamts angegeben, als Hilfsorgan bei der Hausdurchsuchung auf Wunsch der Bundeswettbewerbsbehörde eine ihnen neuartige Software eingesetzt zu haben, die sie über einen "befreundeten Dienst" erhalten hätten.