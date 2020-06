Tech-Riesen setzen sich für Netzneutralität ein

In dem nun veröffentlichten Brief (PDF) zeigen sich zahlreiche führende Technik-Unternehmen über Entscheidungen der Federal Communications Commission ( FCC) besorgt, die auf ein Ende der Netzneutralität hindeuten. Die Möglichkeit, dass Internet-Provider bestimmten Diensten technische und finanzielle Hürden bereiten, sei eine „schwerwiegende Gefahr“ für das gesamte Internet.

Unterzeichnet haben neben Google, Microsoft, Amazon und Facebook auch Ebay, Yahoo, Reddit und zahlreiche andere. Die Unternehmen fordern die Behörde auf, ein offenes Internet in den USA sicherzustellen, denn nur so könne das Land seine Spitzenposition am Technologie-Sektor beibehalten.