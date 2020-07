Terrorangst hilft USA bei Wirtschaftsspionage

USA

Terrorismus

Terrorismus

Russland

Wimmer

. Auch in diesem Fall versicherte diestets, das Abkommen solle ausschließlich zur Bekämpfung vonund schwerer Kriminalität beschlossen werden. „Derist leider ein Totschlagargument, der ja auch von Staaten wieständig angeführt wird, um umstrittene Vorgehensweisen zu rechtfertigen“, sagt

Dass die EU den USA derartige Zugriffsrechte auf Daten einräumt, kann sich der Datenexperte eigentlich nur historisch erklären. „Ich denke, das geht immer noch auf die positiv besetzte Rolle der USA im zweiten Weltkrieg und beim Wiederaufbau zurück. Es ist nur schwer vorstellbar, dass Staaten wie Russland oder China ähnliche Rechte eingeräumt werden könnten, was derartige Datenabkommen betrifft“, so Wimmer.



Andere Ausgangslage in China

China spiele in puncto Wirtschaftsspionage derzeit aber ohnehin noch in einer anderen Liga. Anders als die USA sei das Land derzeit noch ungleich stärker an Technologien und Produktentwicklungen interessiert, für die das Know-how im Land mitunter noch fehle. Markt- und Absatzstrategien würden derzeit noch eine untergeordnete Rolle spielen. „ China ist bislang vor allem durch das Eindringen in Computersysteme aufgefallen“, meint Wimmer.

Dass chinesische Unternehmen sich über manipulierte Hardware – Stichwort Netzwerk-Komponenten und Router – Zugang zu sensiblen Daten im Ausland