Thesaurus für Open Data initiiert

Der Open Data Thesaurus dient als Einstiegshilfe in die Diskussion um das Themenfeld "offene Daten": Es wird eine Sammlung zentraler Begriffe und Organisationen, ihrer Definitionen, semantischen Verknüpfungen und weiterführenden Links angeboten. Nach dem Prinzip "eat your own dog food" ist der Thesaurus unter einer Creative-Commons-Lizenz verfügbar und liegt in maschinen-lesbarer Form auf Basis offener W3C-Standards vor. Der Thesaurus kann damit in andere Anwendungen eingebunden werden, etwa zur Erstellung von Mashups, oder zur Indexierung von Dokumenten herangezogen werden.

Der Open Data Thesaurus wird von der Semantic Web Company in Zusammenarbeit mit OGD Austria gewartet und laufend erweitert. Der Thesaurus liegt in englischer und deutscher Sprache vor. Andreas Blumauer, Verantwortlicher für die Qualitätssicherung des Thesaurus: "Gerade in der Phase der Etablierung eines Themas sind Thesauri eine wertvolle Ressource, weil Mißverständnisse schneller aufgelöst werden können oder eindeutige Ankerpunkte um oft noch unscharfe Begriffsdefinitionen schneller entstehen können."