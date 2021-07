Tinder, Ok Cupid & Co: Dating-Apps sind unsicher

Beim Online-Dating per App gibt man häufig seine sexuellen Vorlieben von sich preis, oder veröffentlicht Fotos von einem, die man in beruflichem Kontext nicht herausgegeben würde. Doch wie gut schützen die Dating-Apps eigentlich all diese Informationen von einem? Das hat die Firma Kaspersky nun in ihrer Studie „dangerous liasons“ untersucht und schreibt in einem Blogeintrag von einem „ernüchternden Ergebnis“.