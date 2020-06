Türkei twittert trotz Sperre - Präsident bekräftigt Kritik

Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan gerät wegen der Sperre des Kurznachrichtendienstes Twitter zunehmend unter Druck. Staatspräsident Abdullah Gül bekräftigte am Sonntag seine Kritik und erklärte: "Eine vollständige Schließung des Internets oder solcher Plattformen von Gesetzes wegen ist nicht möglich."

Die Telekombehörde hatte Twitter in der Nacht auf Freitag blockieren lassen, nachdem Erdogan seine Drohungen gegen soziale Medien verschärft hatte. Die Twitter-Blockade erfolgte nur kurz vor den Kommunalwahlen am 30. März. Weil die Sperre technisch leicht zu umgehen ist, stieg die Zahl der verschickten Kurznachrichten zunächst sogar an, wie die Medien-Ratingagentur Somera mitteilte.