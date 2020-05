"Unausgegoren": Breite Kritik an Festplattenabgabe

"Völlig unausgegoren", so lautet die erste Reaktion der österreichischen Verwertungsgesellschaften zu dem am Dienstag vorgelegten Entwurf zur Urheberrechtsnovelle, die unter dem Titel Speichermedienabgabe" auch die umstrittene Festplattenabgabe enthält.

Die Speichermedienvergütung sei zwar ein "wichtiger Schritt in die richtige Richtung", sie bleibe aber hinter den Erwartungen der Kunstschaffenden zurück. Die Verwertungsgesellschaften stoßen sich an einer ihrer Meinung nach "verfassungs- und europarechtswidrigen" Begrenzung der Tarife auf sechs Prozent des Kaufpreises der Speichermedien und an der Deckelung des jährlichen Aufkommens auf 29 Millionen Euro (inklusive Reprografieabgabe).