UNO-Vollversammlung billigt neue Datenschutz-Resolution

Der Menschenrechtsausschuss der UNO-Vollversammlung hat eine verschärfte Resolution zum Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter gebilligt. Der von Deutschland und Brasilien erarbeitete Text geht über eine Resolution vom Vorjahr hinaus und wurde am Dienstag in New York einstimmig angenommen. Die neue Version erwähnt ausdrücklich auch die Pflichten der Privatwirtschaft beim Datenschutz.

Außerdem wird eine Passage über die Rolle von Metadaten - also Angaben über Telefonverbindungen oder das Surfverhalten im Internet - hinzugefügt. Darin heißt es warnend, dass Metadaten persönliche Informationen enthüllen und "Einblicke in das Verhalten, die sozialen Beziehungen, private Vorlieben und die Identität" von Menschen geben können.

Die Resolution ruft weiterhin den UNO-Menschenrechtsrat in Genf auf, sich verstärkt mit Datenschutz und Privatsphäre zu befassen und möglicherweise einen Sonderberichterstatter zu diesem Thema einzusetzen.