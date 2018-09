Urheberrechtsreform: Der Uploadfilter ist Geschichte

Es ist ein hochkomplexes und extrem umstrittenes Thema, und die Uhr tickt: Am 12. September stimmt das EU-Parlament über einen neuen Entwurf zur Urheberrechtslinie im digitalen Binnenmarkt ab. Durch das Gesetz sollen Kulturschaffende und Journalisten einen gerechteren Anteil an der digitalen Verwertung ihrer Inhalte erhalten und Internet-Giganten dazu angehalten werden, sich an Lizenzierungsvereinbarungen zu halten.

Die Frage, ob Online-Plattformen dazu verpflichtet werden sollten, präventiv durch so genannte Uploadfilter Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, ist einer der kontroversiellsten Punkte des Gesetzes - Kritiker fürchten, dass dadurch der Zensur Tür und Tor geöffnet werden könnte.

Der deutsche EU-Parlamentarier Axel Voss (EVP), als verantwortlicher Berichterstatter sozusagen der Architekt der Richtlinie, bekräftigte nun, dass sein jüngster Vorschlag keine Verpflichtung zu solchen Filtern mehr enthalte. Allerdings habe er "den Plattformen Verantwortung zugewiesen" - wie diese dann letztlich Urheberrechtsverletzungen verhindern, blieb offen.