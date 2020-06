US-Regulierer FCC für bezahlte Überholspur im Internet

In den vergangenen Tagen heizte sich die Debatte um die Netzneutralität in den USA merklich auf. Über 150 Internet-Firmen forderten in einem offenen Brief gleiches Recht für alle Daten. Unternehmen wie Google, Facebook oder die Online-Videothek Netflix, deren Dienste große Datenmengen durchs Netz jagen, befürchten, von den Netzbetreibern systematisch zur Kasse gebeten zu werden.

Im Gegenzug warnten die großen Telekom-Konzerne vor einer schärferen Regulierung von Breitband-Zugängen. Es gibt auch Gegenentwürfe für Regelungen zur Netzneutralität, unter anderem von der Mozilla-Stiftung, die hinter dem populären Web-Browser Firefox steht.