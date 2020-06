Die US-Staatsanwaltschaft prüft derzeit mögliche direkte Verbindungen zwischen dem mutmaßlichen WikiLeaks-Informanten Bradley Manning und dem Gründer der Enthüllungsplattform, Julian Assange. Wie die " New York Times" am Mittwoch berichtete, soll ermittelt werden, ob Assange den Gefreiten der US-Armee möglicherweise aktiv angestiftet habe, Zehntausende Dokumente der US-Regierung an WikiLeaks weiterzugeben.