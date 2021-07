Verfassungsschutz warnt Firmen vor Cyber-Angriff aus China

Der Verfassungsschutz in Deutschland warnt deutsche Unternehmen vor einer wachsenden Zahl von Cyber-Angriffen aus China. "Viele mittelständische deutsche Unternehmen sind leichte Beute", sagte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen der " Welt am Sonntag".

"Sie können oft nur schlecht einschätzen, was ihre Kronjuwelen sind, wofür sich die Gegenseite interessiert." Zahlreiche Firmen seien zudem überfordert, sich selbst zu schützen. "Sie treten gegen einen übermächtigen Gegner an", sagte Maaßen. Allein der chinesische technische Nachrichtendienst habe über 100.000 Mitarbeiter.

Michael George, Leiter des "Cyber-Allianzzentrums" beim Bayerischen Verfassungsschutz, forderte die Wirtschaft zu mehr Offenheit und Vertrauen auf. "Es ist wichtig, dass Unternehmen das Schweigen brechen und Cyber-Attacken melden", sagte George der " Welt am Sonntag". "Nur so können gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden Gegenmaßnahmen ergriffen werden." Allein neue Sicherheitssoftware in Unternehmen einzuführen, sei als Schutzmaßnahme vor Spionage nicht ausreichend.