Von Viren bis xHamster: Hackerkongress #rc3 gestartet

Hackerspaces nachgebastelt

Die einzelnen Hackerspaces sind in der 2D-Welt vorhanden, manche davon sind wunderhübsch nachgebaut und liefern zusätzliches Foto-Material mit Aufnahmen aus dem Hackerspace. Vom Wiener Metalab gibt es etwa ein Foto des Kühlschranks, der gut mit Club-Maté-Flaschen gefüllt ist.

Viele Assemblies waren am Sonntag noch „Work in Progress“, doch das ist auch auf jedem Chaos Communication Congress so - jeden Tag kommen neue Dinge dazu, und so richtig fertig ist manches erst am letzten Tag kurz vor dem Abbau. Warum soll das in der virtuellen Welt anders sein? Statt in der 2D-Welt trafen sich viele kurzerhand via Jitsi in den Lounge-Räumen der diversen Hackerspaces.