Vorgesetzter hatte bereits 2009 Verdacht gegen Snowden

In seiner Zeit bei der CIA hat der US-Geheimdienstenthüller Edward Snowden einem Zeitungsbericht zufolge bereits 2009 das Misstrauen seines damaligen Vorgesetzten erregt. Der Abteilungsleiter habe einen entsprechenden Bericht über Snowden verfasst, der damals für die CIA in Genf gearbeitet hatte und vor einem Wechsel zur NSA stand, berichtete die " New York Times" am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf zwei hochrangige US-Vertreter. Der Bericht sei aber offenbar nicht an den Geheimdienst NSA weitergeleitet worden.

Laut "NYT" berichtete der Vorgesetzte Snowdens, dessen Verhalten und Arbeitsgewohnheiten hätten sich deutlich verändert. Er vermutete demnach auch, dass Snowden versuchte, sich Zugang zu als geheim eingestuften Computerdateien zu verschaffen.