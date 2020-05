Was Online-Wahlbörsen voraussagen

Wahlbörsen, bei denen Nutzer auf den Wahlausgang wetten, lieferten in der Vergangenheit häufig präzisere Prognosen als die klassische Meinungsforschung. In Österreich bietet wahlfieber.at seit Jahren Wahlbörsen an. Geht es nach dem internen Prognosemarkt der Plattform für die Nationalratswahl 2013 (Stand: Freitagnachmittag), wäre die SPÖ mit 26 Prozent die stimmenstärkste Partei, gefolgt von ÖVP (22 Prozent) und FPÖ (20 Prozent). Ebenfalls in den Nationalrat einziehen würden die Grünen, das Team Stronach und die NEOS. Das BZÖ schafft den Einzug mit 3,99 Prozent nicht, so die derzeitige Prognose.

Meinungsumfragen sagen vor allem bei den kleineren Parteien andere Ergebnisse voraus. Zwar geht sich auch laut einer OGM-Umfrage für den „Kurier“ vom Sonntag eine große Koalition von SPÖ (27 Prozent) und ÖVP (22 Prozent) nicht aus. Neben FPÖ, Grüne, dem Team Stronach und den NEOS sieht das Meinungsforschungsinstitut aber auch das BZÖ im Nationalrat. Zwei weitere Umfragen (Gallup und Karmasin) sagen hingegen eine absolute Mehrheit für SPÖ und ÖVP voraus. BZÖ und NEOS knacken die Vier-Prozent-Hürde in den Umfragen nicht.