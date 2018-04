Wie Facebook Nutzern in Europa die Gesichtserkennung unterjubelt

Facebook und Datenschutz - davon kann mittlerweile nicht nur Max Schrems gefühlte 180 Arien singen. Ungeachtet dessen, dass das soziale Netzwerk Besserung versprochen hat und die Privatsphäre seiner User künftig besser gewähren will, nutzt es die Umsetzung der neuen, strengeren EU-Datenschutzvorgaben gleich aus, um eine umstrittene Technologie einzuführen: Die in Europa bisher nicht verwendete Gesichtserkennung.

Facebook sieht deswegen in den USA derzeit Sammelklagen entgegen. Und auch die deutsche Verbraucherzentrale warnt in einem aktuellen Beitrag vor der Technologie. Das Risiko sei zu groß, dass nach dem Scannen sämtlicher Fotos und Videos diese Daten mit anderen Unternehmen geteilt werden. Diverse Nutzer, darunter auch futurezone-Leser und -Redakteure, wurden in ihren Accounts bereits aufgefordert den neuen Nutzungsbedingungen, aber eben auch Werberichtlinien und der Gesichtserkennung zuzustimmen.

Einseitige Darstellung pro Gesichtserkennung

Für Kritik sorgt einmal mehr die Präsentation der Optionen. So werden Nutzer dazu animiert, die Gesichtserkennung zu verwenden. Der selbsterklärende Button mit "Akzeptieren und fortfahren" ist blau hinterlegt, eine negative Entsprechung fehlt - vielmehr muss man auf einen ausgegrauten Knopf drücken, bei dem "Dateneinstellungen verwalten" steht.