Wien: Flächendeckend 100 Mbit/s bis 2020 geplant

Für den Ausbau soll nicht nur der Fördertopf der Europäischen Union, sondern auch die Breitbandmilliarde des Bundes angezapft werden: „Ich hoffe, dass Wiens Rolle als Metropole hier Berücksichtigung finden wird. Und nicht jene bestraft werden, die ihre Hausübungen schon erledigt haben“, so Brauner. Von Seiten der Politik hatte es bisher geheißen, dass die Breitbandmilliarde Gebieten zugute kommen soll, die nicht wirtschaftlich ausgebaut werden können, wie etwa die nördlichen Grenzgebiete in Niederösterreich.

Aber auch abseits von Leitungen feilt Wien an seiner Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)-Strategie: Zum einen sollen E-Government-Services, also etwa die Hundeanmeldung oder der Parkpickerl-Antrag online, ausgebaut werden, wie IKT-Stadträtin Sandra Frauenberger ( SPÖ) berichtete. Schon jetzt werden diese häufig genutzt: So fanden etwa im ersten Halbjahr 2014 68 Prozent aller Hundeanmeldungen im Netz statt, 48 Prozent meldeten sich online für eine Gemeindewohnung an und 44 Prozent aller Trautermin-Reservierungen passierten per Mausklick.

Durchschnittlich ergebe das eine Zeitersparnis von 30 Minuten bis zwei Stunden. In Zukunft will man nicht nur verstärkt auf Apps setzen, sondern die Online-Behördenwege auch - beispielsweise durch personalisierte Vorschläge - einfacher machen.